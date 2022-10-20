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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ СОСТАВЛЯЕТ 77%, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ - 41,3%
16:12 20.10.2022
Доля белорусских продовольственных товаров в торговле составляет 77%, непродовольственных - 41,3%. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
«На сегодня доля отечественных продовольственных товаров в торговле составляет практически 77%. Это высокий результат. Что до доли непродовольственных товаров белорусского производства, то она составляет 41,3%. Нам удалось за первое полугодие переломать долгосрочный негативный тренд на снижение доли отечественной продукции, представленной в розничном товарообороте», - сказал он.
По его данным, за первое полугодие рост продаж белорусских товаров составил 1,1%.
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