Доля белорусских продовольственных товаров в торговле составляет 77%, непродовольственных - 41,3%. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«На сегодня доля отечественных продовольственных товаров в торговле составляет практически 77%. Это высокий результат. Что до доли непродовольственных товаров белорусского производства, то она составляет 41,3%. Нам удалось за первое полугодие переломать долгосрочный негативный тренд на снижение доли отечественной продукции, представленной в розничном товарообороте», - сказал он.

По его данным, за первое полугодие рост продаж белорусских товаров составил 1,1%.