Компания China Township Enterprise Co., Ltd. (CTEC) замкнула первую сотню аккредитованных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) китайских компаний.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, CTEC на начальном этапе намерена закупать продукцию деревообработки.

На долю этого сегмента приходится около 90% биржевого экспорта белорусских товаров в Китай - 24 из 27 млн USD по итогам торгов в январе-сентябре 2022 г. Основной объем обеспечила обрезная доска из хвойных пород древесины.

В Китае белорусская пилопродукция используется в строительной отрасли и для изготовления деревянной тары. Однако в связи с замедлением темпов роста экономики КНР в последние месяцы наблюдалось некоторое снижение спроса. Сейчас ситуация постепенно выравнивается, что положительно влияет на активность китайских покупателей.

В связи с этим с 26 октября планируется возобновить проведение специальных торговых сессий по реализации пиломатериалов в Китай с доставкой в контейнерах до пункта назначения. Подведомственные предприятия Минлесхоза уже выставили на предстоящие торги около 8 тыс. кубометров пилопродукции. И это не окончательная цифра, поскольку прием заявок только начался.

Кроме того, о намерении участвовать в торговой сессии заявили крупные частные деревообработчики, которые могут выставить еще не менее 5-7 тыс. кубометров. То есть ожидается достаточный объем предложения, способный заинтересовать китайских покупателей.

Наряду с пиломатериалами, в 2022 г. в КНР поставлялось нерафинированное рапсовое масло и сухое обезжиренное молоко. Общая сумма сделок составила свыше 3 млн USD. Не исключено, что «юбилейная» китайская компания в перспективе освоит и сегмент АПК на белорусском биржевом товарном рынке.