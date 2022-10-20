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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЙ БГУ РАЗРАБОТАЛА ИНДЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
15:39 20.10.2022
Молодой ученый БГУ разработала индекс для оценки условий и результативности коммерциализации инноваций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, преподаватель кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Анастасия Киселевич вывела специальную формулу. Она позволяет сделать прогноз экономического роста страны благодаря инновациям.
В отличии от аналогов ученый БГУ предлагает комплексный подход для оценки коммерциализации инноваций различных стран в динамике за несколько лет как по совокупному индексу, так и по четырем субиндексам отдельно. В субиндексы выходят потенциал создания инноваций; качество экономической среды в стране; потенциал коммерциализации инноваций и ее результативность.
Анастасия Киселевич конкретизировала каждый из них, предложив раскрыть значение через 26 показателей. По мнению ученого, это позволяет сделать срез более полным.
К слову, «Индекс условий и результативности коммерциализации инноваций» учитывает количество ученых, занятых в сфере научно-исследовательской работы; время, необходимое для открытия бизнеса; количество заявок на патенты; вузовскую мобильность; численность иностранных студентов; государственные расходы на образование; рейтинг легкости ведения бизнеса; индекс корпоративной прозрачности; наличие венчурного капитала; гарантии прав собственности; статьи в научно-технических журналах; количество выданных патентов; долю высокотехнологичного и среднетехнологичного производства; вес населения с высшим образованием; расходы на исследования и разработки; уровень защиты интеллектуальной собственности; процент высокотехнологичного экспорта от общего и др.
Предложенная система оценки уже апробирована ученым. Это ей позволило классифицировать и сравнить страны по уровню коммерциализации инноваций за 2018 и 2020 годы на основании Мирового атласа данных, Глобального инновационного индекса, Рейтинга легкости ведения бизнеса, Индекса глобальной конкурентоспособности и др.
Анастасия Киселевич выделяет высокоразвитые, прогрессирующие, умеренно и наименее развитые страны. При этом она подчеркивает, что «Индекс» эффективен только при наличии информации по всем показателям и их доступности для анализа.
Практическое применение своего подхода ученый БГУ видит в использовании органами государственного управления, например, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси для анализа уровня проводимых исследований и выработки предложений по повышению их экономической эффективности.
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