ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЙ БГУ РАЗРАБОТАЛА ИНДЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ


15:39 20.10.2022

Молодой ученый БГУ разработала индекс для оценки условий и результативности коммерциализации инноваций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, преподаватель кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Анастасия Киселевич вывела специальную формулу. Она позволяет сделать прогноз экономического роста страны благодаря инновациям.

В отличии от аналогов ученый БГУ предлагает комплексный подход для оценки коммерциализации инноваций различных стран в динамике за несколько лет как по совокупному индексу, так и по четырем субиндексам отдельно. В субиндексы выходят потенциал создания инноваций; качество экономической среды в стране; потенциал коммерциализации инноваций и ее результативность.

Анастасия Киселевич конкретизировала каждый из них, предложив раскрыть значение через 26 показателей. По мнению ученого, это позволяет сделать срез более полным.

К слову, «Индекс условий и результативности коммерциализации инноваций» учитывает количество ученых, занятых в сфере научно-исследовательской работы; время, необходимое для открытия бизнеса; количество заявок на патенты; вузовскую мобильность; численность иностранных студентов; государственные расходы на образование; рейтинг легкости ведения бизнеса; индекс корпоративной прозрачности; наличие венчурного капитала; гарантии прав собственности; статьи в научно-технических журналах; количество выданных патентов; долю высокотехнологичного и среднетехнологичного производства; вес населения с высшим образованием; расходы на исследования и разработки; уровень защиты интеллектуальной собственности; процент высокотехнологичного экспорта от общего и др.

Предложенная система оценки уже апробирована ученым. Это ей позволило классифицировать и сравнить страны по уровню коммерциализации инноваций за 2018 и 2020 годы на основании Мирового атласа данных, Глобального инновационного индекса, Рейтинга легкости ведения бизнеса, Индекса глобальной конкурентоспособности и др.

Анастасия Киселевич выделяет высокоразвитые, прогрессирующие, умеренно и наименее развитые страны. При этом она подчеркивает, что «Индекс» эффективен только при наличии информации по всем показателям и их доступности для анализа.

Практическое применение своего подхода ученый БГУ видит в использовании органами государственного управления, например, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси для анализа уровня проводимых исследований и выработки предложений по повышению их экономической эффективности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2022
валюта курс
EUR 2.4556
USD 2.5070
RUB 4.0638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4458 -0.0098
USD 2.4992 -0.0078
RUB 4.0571 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4430 2.4540
USD 2.4950 2.5050
RUB 3.1000 4.0550
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9830
EUR/RUB 60.5000 77.0000
USD/RUB 61.9000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте