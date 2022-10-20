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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЮСТЕ БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ НОВАЦИИ ЗАКОНА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ


15:09 20.10.2022

Министерство юстиции Беларуси прокомментировало новации пописанного 17 октября 2022 г. закона «О лицензировании».

Как отмечает ведомство, в соответствии с переходными положениями закона юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на 1 января 2023 г. специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемую деятельность услуги – юридические услуги, обязаны до 1 июля 2023 г. обеспечить соблюдение лицензионных требований, предусмотренных Законом, и до 1 августа 2023 г. представить информацию об обеспечении соблюдения лицензионных требований в Министерство юстиции.

Так, одним из лицензионных требований для оказания юридических услуг является осуществление лицензируемой деятельности только гражданами Беларуси, имеющими свидетельства об аттестации лица, оказывающего юридические услуги (свидетельство).

Свидетельство выдается Министерством юстиции по результатам сдачи аттестационного экзамена.

Программа подготовки к аттестационному экзамену, а также информация о порядке его проведения и выдачи свидетельства будут размещены дополнительно на сайте.

Сроки обращения для сдачи аттестационного экзамена и получения свидетельства будут определены Министерством юстиции в соответствии с установленным им графиком и доведены до сведения лицензиатов.

За сдачу аттестационного экзамена и получение свидетельства плата не взимается.

Минюст предупреждает, что в случае невыполнения обязанности по обеспечению соблюдения лицензионных требований действие специального разрешения (лицензии) будет прекращено по решению Министерства юстиции.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 г.
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