В январе-сентябре 2022 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 10,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 593,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 147,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 24,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 118,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 78,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.