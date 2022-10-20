Сельскохозяйственные ярмарки в Могилеве будут работать в предстоящие выходные.

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в субботу торговые ряды развернутся на шести площадках, в воскресенье — на пяти.

Так, с 21 по 23 октября приобрести сельхозпродукцию можно будет на ярмарках в микрорайонах «Казимировка» (возле мини-рынка «Казимировский»), «Соломинка» (возле торгового центра «Форум»), «Юбилейный» (в районе дома № 25 по ул. Королева).

22 и 23 октября торговые ряды также будут работать на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Н2О» по ул. Златоустовского, 1 и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» по проспекту Пушкинскому, 1.

Кроме того, в субботу, 22 октября, ярмарка будет работать и в микрорайоне «Мир-2» (в районе дома № 2 по ул.Орловского).

Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.