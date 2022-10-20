В ОАО "Витебскдрев" разработали технологию и запустили производство влагостойких плит, которые, по оценкам специалистов, в ближайшее время смогут заменить на рынке СНГ аналогичную импортную продукцию.

Как сообщает Белтелерадиокомпания, в отличие от обычной древесной плиты влагостойкая имеет более плотную структуру и не боится конденсата. Использовать такое ноу-хау можно, например, для изготовления мебели для ванных комнат. Сейчас предприятие активно продвигает новинку.

"Работа по продвижению плит достаточно непростая, но мы ее делаем, и интерес к этим видам продукции мы видим. В свете последних событий нужно было переориентироваться, причем переориентироваться быстро. Основные потоки мы переориентировали в РФ, в Среднюю Азию. Работаем более плотно с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас прорабатывается вопрос поставок в Иран. Следующей новинкой деревообработчиков станут огнестойкие плиты. Образцы новых изделий сейчас проходят испытания", - рассказал гендиректор предприятия Юрий Дойлин.