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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКДРЕВ" ОСВОИЛО ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ВЛАГОСТОЙКОЙ ПЛИТЫ
13:45 20.10.2022
В ОАО "Витебскдрев" разработали технологию и запустили производство влагостойких плит, которые, по оценкам специалистов, в ближайшее время смогут заменить на рынке СНГ аналогичную импортную продукцию.
Как сообщает Белтелерадиокомпания, в отличие от обычной древесной плиты влагостойкая имеет более плотную структуру и не боится конденсата. Использовать такое ноу-хау можно, например, для изготовления мебели для ванных комнат. Сейчас предприятие активно продвигает новинку.
"Работа по продвижению плит достаточно непростая, но мы ее делаем, и интерес к этим видам продукции мы видим. В свете последних событий нужно было переориентироваться, причем переориентироваться быстро. Основные потоки мы переориентировали в РФ, в Среднюю Азию. Работаем более плотно с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас прорабатывается вопрос поставок в Иран. Следующей новинкой деревообработчиков станут огнестойкие плиты. Образцы новых изделий сейчас проходят испытания", - рассказал гендиректор предприятия Юрий Дойлин.
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