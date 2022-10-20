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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 12,9 МЛН РУБЛЕЙ
13:32 20.10.2022
Численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Брестской области, на 1 октября 2022 года составила 36 385 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2022 года поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей Брестской области составили 88,9 млн рублей и увеличились на 12,9 млн рублей в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший вклад в формирование доходов бюджета в общей сумме платежей данной категории плательщиков обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный порядок налогообложения - 45,1%. На долю применяющих упрощенную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей приходится 36,9%, являющихся плательщиками единого налога - 17,0%.
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