Численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Брестской области, на 1 октября 2022 года составила 36 385 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2022 года поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей Брестской области составили 88,9 млн рублей и увеличились на 12,9 млн рублей в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший вклад в формирование доходов бюджета в общей сумме платежей данной категории плательщиков обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный порядок налогообложения - 45,1%. На долю применяющих упрощенную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей приходится 36,9%, являющихся плательщиками единого налога - 17,0%.