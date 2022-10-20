Согласно Отчету Всемирного почтового союза о почтовом развитии в 2022 году, Беларусь заняла 13 место среди 172 стран с общим количеством баллов 75,10.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, это на одну позицию выше, чем в прошлом году, когда страна получила оценку в 67,4 баллов и 14 место среди 168 стран.

Комплексный показатель почтового развития (2IPD) ежегодно определяется Всемирным почтовым союзом. Это составной индекс, дающий обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость. В формуле 2IPD за каждый из аспектов страны получают соответствующую оценку от 0 до 100. Беларусь получила оценку 100 баллов за показатель «Устойчивость» и является страной с наиболее устойчивой почтой.

Лидерами по каждому из четырех показателей являются: надежность – Сингапур; охват - Соединенные Штаты Америки; актуальность – Австрия; устойчивость –Беларусь.

Устойчивость почты определяется как способность назначенного оператора реагировать на неблагоприятные внешние экономические, технологические, социальные и экологические потрясения и тем самым приносить пользу развитию страны в целом. Имеются убедительные доказательства общих преимуществ экономической устойчивости, связанных с защитой и предоставлением возможностей наиболее уязвимым слоям общества через мощные каналы социальной интеграции.

Беларусь отнесена к числу стран, которые смогли сочетать прогресс в плане общего развития почтовой связи, что отражено в их оценках 2IPD, со значительным улучшением показателей надежности почтовой связи. По показателю «Надежность» Беларусь улучшила свой результат на 15,20 баллов, по сравнению с прошлым годом.

В 2022 г. основной целью методологии 2IPD стало определение уровня развития почты для каждой страны (PDL). ВПС классифицирует страны по 10 категориям почтового развития – от уровня 1 до 10. Эти уровни соответствуют кластерам почтового развития, которые были статистически идентифицированы на основе анализа показателей 2IPD.

Согласно данной классификации, Беларусь отнесена к уровню «8»: используя свой портфель почтовых услуг, компании стран данного уровня предоставляют гражданам более выгодные предложения.