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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ ТОЖЕ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ


12:58 20.10.2022

Цены на импортные товары в Беларуси тоже будут контролироваться. Об этом заявил сегодня Лукашенко на совещании.

По крайне мере такая задача поставлена правительству.

"Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит "Мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплатишь?". Взятку дашь! Упаси вас господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно", - предупредил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он еще раз пояснил свою позицию по введенному ранее мораторию на рост цен. По его словам, речь не идет о тотальной заморозке цен на все подряд товары и услуги, а суть в том, чтобы наладить действенную систему контроля за ценообразованием и не допускать их необоснованного повышения ради чьей-то наживы.

"Вчера я предупредил первого вице-премьера (Николая Снопкова - прим.), который головой за это отвечает. Всем была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько "жира", и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы", - заявил Лукашенко.

Он напомнил о всплеске инфляции в феврале этого года. Тогда правительство посчитало, что это временный рост цен. Однако, когда они продолжили расти, своевременные меры приняты не были. В итоге инфляция увеличилась в два раза.

"Что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю. И мое решение - до сегодняшнего дня не трогать цены, не прикасаться даже рукой - было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался. Потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех: производителей, оптовиков и розничной торговли. Но это не значит, что цены остановлены и завтра они расти не будут. Вот если мы втупую их заморозим, то действительно, прежде всего по кофе, бананам, еще по чему-то в первом приближении цены вырастут, потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это не большой страх. Кто любит кофе - пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал - ну, извините, я могу предложить молоко, чай. Я кофе не пью и жив-здоров", - сказал Лукашенко.
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