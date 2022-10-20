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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД МЕНЯЕТ ДИЗАЙН БИЛЕТОВ НА КУРСИРУЮЩИЕ ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ ПОЕЗДА


12:39 20.10.2022

С октября 2022 года меняется внешний вид проездных документов на поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с тем, что Белорусская железная дорога постепенно переходит на новую технологию оформления проездных документов с использованием билетопечатающих машин. Данная технология направлена на развитие сети пунктов оформления проезда в поездах с нумерованными местами.

Информация на билете новой формы станет более понятной и наглядной. Билеты будут печататься на термобумаге (для обеспечения сохранности проездного документа, ее плотность значительно выше, чем у термобумаги, применяемой в торговых сетях).

Проездной документ защищен двухмерным кодом, также на нем имеется индивидуальный шифр СКНО (средств контроля налоговых органов). По желанию пассажира билет можно оформить на русском или белорусском языке.

Предусмотрено поэтапное внедрение новой формы билетов. Оно начнется с вокзалов станций Брест, Могилев, Осиповичи и Пинск. Постепенно данная технология оформления проездных документов будет внедрена во всех пунктах реализации билетов Белорусской железной дороги, в которых имеются технические возможности по организации устойчивого канала связи с централизованной системой продаж.

Таким образом, билетных касс, где можно оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, в перспективе станет больше.

В БЖД обращают внимание, что в переходный период будут использовать как новую форму проездного документа, так и бланки действующего образца.

При оформлении проезда в международных поездах форма бланков проездных документов останется прежней.
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