Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС партии одежды стоимостью свыше 600 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, нарушение выявили должностные лица в ведомственном пункте таможенного оформления «Минск-СЭЗ», куда грузовой автомобиль RENAULT, следовавший из Германии, был направлен для досмотра.

В представленных документах значилась одежда в ассортименте, только фактически в транспортном средстве ее находилось почти в 2 раза больше. Незадекларированными оказались свыше 10 тыс. единиц мужской, женской и детской одежды различных наименований.

Недекларирование такого количества товаров позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах свыше 50 тыс. рублей.

По факту нарушения таможенного законодательства, начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.