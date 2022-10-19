МИНСК, 20 октября /ЭКОПРЕСС/. В Беларуси появится улучшенный вид зимнего топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», нефтеперерабатывающие заводы страны благодаря проведенной модернизации и применению новых катализаторных систем со второй половины октября 2022 года вместо зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, сорт F начинают выпускать улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5, класс 0.

При производстве нового вида дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками учтены рекомендации производителей автомобильной техники, последние применяемые ими решения в улучшении работы топливных систем ДВС, а также пожелания и запросы наших потребителей.

Принципиальным отличием нового вида зимнего дизельного топлива (по сравнению с ранее выпускаемым дизельным топливом ДТ-З-К5, сорт F) является нормирование наравне с предельной температуры фильтруемости также и температуры помутнения.

С точки зрения низкотемпературных характеристик, влияющих на бесперебойную работу топливных систем ДВС в зимний период, температура помутнения является наиболее информативным параметром, поскольку показывает температуру начального процесса парафинообразования в топливе – зарождения кристаллов парафинов, которые в дальнейшем при более значительном снижении температуры, достигая определенных размеров и укрупняясь, могут создавать проблемы в работе топливной системы ДВС автомобиля.

Зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5, класс 0 полностью соответствует всем параметрам Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», а также требованиям СТБ 1658-2015 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические условия». Температура помутнения составляет не выше минус 10 оС, предельная температура фильтруемости – минус 20 оС и ниже.

Отгрузку данного топлива с НПЗ планируется начать во второй декаде октября текущего года, с тем чтобы к 1 ноября все потребители внутреннего рынка, как в розничном, так и в оптовом сегменте, гарантированно имели возможность заправляться зимним дизельным топливом.

Кроме дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0, в этом году продолжится реализация зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 2 для применения в периоды значительного понижения температуры окружающего воздуха ниже минус 20 оС.

При этом автолюбителям рекомендуем для бесперебойной эксплуатации автотранспорта в зимний период, помимо использования качественного топлива, произвести своевременную замену топливного фильтра, обеспечить применение рекомендованных автопроизводителем смазочных масел и охлаждающих жидкостей, а также проверку работоспособности свечей накала и аккумуляторной батареи.