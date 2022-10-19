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ЭКОНОМИКА РБ
ЖИТЕЛЬ ОСИПОВИЧЕЙ ЗАПЛАТИЛ 13,3 ТЫС. РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ДОХОДОВ
11:37 20.10.2022
Инспекцией Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району проведена камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, основанием для проведения проверки, явились сведения о превышении расходов индивидуального предпринимателя на приобретение товаров над суммами выручки от продажи таких товаров.
В результате проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществлялось пополнение расчетного счета в значительных размерах наличными денежными средствами. Сумма превышения расходов над доходами составила более 66 тыс. рублей, в связи с чем физическому лицу исчислен подоходный налог с превышения расходов над доходами в сумме 13,3 тыс. рублей, который уплачен в бюджет в полном объеме.
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