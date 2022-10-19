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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА В БЕЛАРУСИ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 2 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ


11:04 20.10.2022

В Беларуси с начала года капитально отремонтировано более 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, выступая 19 октября 2022 года на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"Вопросы, связанные с проведением капитального ремонта жилья, остаются одними из наиболее острых и актуальных для населения. В 2021 году капитально отремонтировано 3344,4 тыс. кв. м жилья, или 2,8% от обслуживаемой площади. Это самый высокий показатель за все время. На 2022 год облисполкомам и Минскому горисполкому доведены задания по капитальному ремонту 3620 тыс. кв. м жилья", - рассказал Анатолий Сивак, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, на данный момент отремонтировано и введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2198,9 тыс. кв. м, что составляет 111% к аналогичному периоду 2021 года.

"Следует отметить, что отдельные регионы заявляют о недостатке финансирования для выполнения в 2022 году доведенных заданий по капитальному ремонту жилищного фонда. При этом анализ проектной документации по ряду объектов капитального ремонта жилых домов выявил нерациональное использование средств, предусмотренных на капитальный ремонт. В проектную документацию включались работы по модернизации, а также иные работы, не связанные с техническим состоянием конструктивных элементов и инженерных сетей, необоснованное применение дорогостоящих материалов. В результате стоимость капитального ремонта увеличивалась по отдельным объектам на 17-35%, а местными исполнительными и распорядительными органами такие случаи не пресекались, - отметил вице-премьер. - В целях рационального использования бюджетных средств ответственным государственным органам поручено нормативно закрепить требование о недопустимости финансирования работ по модернизации за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт, а также пересмотреть предельные нормы затрат на капитальный ремонт жилых домов с учетом современных условий".
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