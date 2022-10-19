В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 114%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой сентябрьский рост цен на продтовары составил 17,6%. За январь-сентябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5%.

Непродовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом подрожали на 0,2%, с декабрем 2021 г. – на 17,3%. В сентябре 2022 года к уровню сентября 2021 года цены выросли на 19,1%. В январе-сентябре 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-сентября 2021 года на 16%.

Цены на услуги в сентябре 2022 г. по сравнению с августом снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 10,6%. В сентябре 2022 года к сентябрю 2021 года рост цен на услуги составил 11,8%. За январь-сентябрь 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2021 года на 10%.