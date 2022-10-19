Руководители свободных экономических зон Беларуси на заседании 18 октября 2022 года приняли решение о создании Совета глав администраций СЭЗ.

Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», он призван координировать работу по развитию имиджа белорусских СЭЗ и предусматривает совместную разработку плана по повышению эффективности функционирования свободных экономических зон, организацию образовательных программ, семинаров, конференций для поиска эффективных путей взаимодействия с международными деловыми кругами и целевого продвижения национального и регионального брендинга.

«Сегодня нужны новые подходы в работе СЭЗ, и мы выступили с инициативой создать Совет глав администраций свободных экономических зон Беларуси, - отметил глава СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен. - Уверен, такой формат сотрудничества поможет повысить эффективность в реализации возложенных на нас задач по привлечению инвестиций в экономику страны, использовать новые возможности и преодолеть негативные тенденции в сложившихся экономических условиях».