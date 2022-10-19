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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ


10:05 20.10.2022

В Беларуси планируют значительно увеличить объемы строительства арендного жилья. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, выступая 19 октября 2022 года на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"При формировании программы жилищного строительства на 2023 год наряду с решением вопросов строительства жилья с господдержкой будут определены меры по значительному увеличению объемов строительства арендного жилья для обеспечения нуждающихся по месту работы, в том числе военнослужащих и других категорий граждан", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует пресс-служба правительства.

В октябре текущего года на рассмотрение главе государства внесены предложения о дополнительной передаче из республиканского бюджета областям межбюджетных трансфертов на общую сумму Br190 млн, в том числе на строительство арендного жилья - Br86 млн.

По плану реализуется программа жилищного строительства. "По итогам работы за 9 месяцев 2022 года в эксплуатацию введено 2,8 млн кв. м жилья (102,6% от плана 9 месяцев), в том числе с государственной поддержкой - 0,9 млн кв. м (115%). По итогам года в целом по стране ожидается выполнение установленных годовых заданий (4,2 млн кв. м и 1,2 млн кв. м соответственно)", - отметил вице-премьер.

В этом году уже построено 7098 квартир для 6985 многодетных семей (84% от годового плана), получили направление на улучшение жилищных условий 7617 таких семей (79%). Решены вопросы изыскания источников льготного кредитования граждан на жилищное строительство.
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