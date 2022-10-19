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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СФОРМИРОВАЛ 62,8% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:40 20.10.2022
В январе-сентябре 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 62,8% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-сентябрь 2022 года уплачено в бюджет 2423,7 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 2305,3 млн рублей, или 95,1%. Индивидуальные предприниматели уплатили 118,4 млн рублей, или 4,9%.
За девять месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 10% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 242,7 млн рублей.
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