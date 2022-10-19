В январе-сентябре 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 62,8% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-сентябрь 2022 года уплачено в бюджет 2423,7 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 2305,3 млн рублей, или 95,1%. Индивидуальные предприниматели уплатили 118,4 млн рублей, или 4,9%.

За девять месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 10% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 242,7 млн рублей.