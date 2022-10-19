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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА


09:25 20.10.2022

Объемы подрядных работ белорусских организаций за рубежом в январе-августе выросли в 2 раза. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, выступая 19 октября 2022 года на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"Правительством активно решаются вопросы поиска дополнительных инвестиций, диверсификации экспортных поставок строительных материалов, а также наращивания объемов строительства за пределами страны, в первую очередь на территории России. Объемы выполнения подрядных работ за пределами страны за 8 месяцев увеличены в 2 раза, в том числе на объектах жилищного строительства - в 1,7 раза. За 7 месяцев темпы экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг составили 109,9%. Этому способствовала проводимая во взаимодействии с Правительством РФ работа по активному выходу белорусских подрядных организаций на рынки российских регионов", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует пресс-служба правительства.

За семь месяцев отраслевой экспорт товаров вырос на 14,6% и составил $585 млн. Сняты ограничения по поставкам в РФ гранитного щебня, подписаны прогнозные балансы спроса и предложений Союзного государства по цементу.

"Подрядными организациями страны за 8 месяцев обеспечена рентабельная работа. Чистая прибыль выросла на 22,3%, рентабельность продаж составила 7,4%", - резюмировал вице-премьер.
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