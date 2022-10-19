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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТРОЕНО 33,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:14 19.10.2022

В январе-сентябре 2022 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 33,5 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 886,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 254,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 956,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 591,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 822,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,5% от общего ввода по республике.
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