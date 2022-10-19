|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТРОЕНО 33,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:14 19.10.2022
В январе-сентябре 2022 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 33,5 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 886,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 254,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 956,5 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 591,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 822,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,5% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2022
Курсы в банках
на 19.10.2022
Конвертация в банках
на 19.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте