К следующему строительному сезону лесхозы Беларуси откроют в столице минимум четыре торговых объекта. Об этом сегодня сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик, демонстрируя заместителю премьер-министра Петру Пархомчику работу новой торговой площадки Копыльского опытного лесхоза.

Как пишет Telegram-канал Минлесхоза, на днях она открыла свои двери по адресу Минск, Логойский тракт, 52. Это первый опыт государственных лесохозяйственных учреждений по организации розничной торговли в столице.

По словам Александра Кулика, три новых торговых точки расположатся на выезде из города в различных направлениях. Таким образом, в столице будут работать не менее четырех торговых точек от лесхозов. Не менее 2 новых торговых площадок заработают к следующему строительному сезону и в областных центрах.

Ранее Копыльский опытный лесхоз успешно запустил торговую площадку в Дзержинске.

Как рассказал директор Копыльского опытного лесхоза Сергей Ульдинович, приход на рынок государственных учреждений положительно сказывается, прежде всего, на покупательской способности населения. Так, в Дзержинске цены на пиломатериалы после открытия торгового объекта снизились практически в 2 раза.

«Когда у местных жителей возникает потребность в пиломатериалах либо другой продукции, они не задумываясь приезжают к нам. Столичный рынок для нас новый и одна из первых задач, которую мы ставим перед собой, стать узнаваемыми, ведь конкуренция здесь большая», - пояснил руководитель.