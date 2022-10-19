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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В БЕЛАРУСИ
17:01 19.10.2022
В Беларуси приняты меры для сдерживания роста стоимости строительства жилья. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
"Приняты необходимые меры для поддержания ценовой стабильности и сдерживания роста стоимости жилищного строительства путем расширения государственного регулирования цен на строительные материалы с установлением предельных нормативов рентабельности и наценок", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует пресс-служба Минстройархитетуры.
По его словам, в текущем году особое внимание также уделено вопросам упрощения процедур в строительстве. На уровне Президента и правительства принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы типового проектирования, разработки предпроектной документации, получения разрешительной документации на строительство объектов, возведения и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, проведения государственной экспертизы проектной документации и общественных обсуждений. "Эта работа в настоящее время продолжается по утвержденному в правительстве плану", - отметил вице-премьер.
Особое внимание было уделено и вопросам, связанным с проведением капитального ремонта жилья.
"В 2021 году капитально отремонтировано 3344,4 тыс. кв. м жилья, или 2,8% от обслуживаемой площади. Это самый высокий показатель за все время. На 2022 год облисполкомам и Минскому горисполкому доведены задания по капитальному ремонту 3620 тыс. кв. м жилья", - рассказал Анатолий Сивак.
По его словам, на данный момент отремонтировано и введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2198,9 тыс. кв. м, что составляет 111% к аналогичному периоду 2021 года.
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