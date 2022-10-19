Новый закон «О лицензировании» значительно снизит административную нагрузку на бизнес. Об этом заявила 19 октября 2022 года директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович, рассказывая журналистам о ключевых новациях подписанного на днях закона.

По словам Ольги Русинович, данный документ комплексно и системно регулирует всю сферу лицензирования. Им определены виды деятельности, подлежащие лицензированию, лицензирующие органы, требования к лицензиатам, сроки рассмотрения заявлений и так далее.

«При подготовке проекта закона Минэкономики стремилось сократить административную нагрузку на бизнес, сделать процесс получения лицензии предельно прозрачным и простым. Для этого сокращены сроки принятия решений – до 15 дней, а при необходимости оценки либо экспертизы – до 25 дней. Кроме того, четко оговорены требования по каждому виду деятельности. То есть, соискатель будет понимать, что необходимо сделать до того, как претендовать на лицензию, и как следует вести бизнес в дальнейшем», – пояснила Ольга Русинович, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она также ответила на вопрос журналистов об ожидаемом эффекте от принятых норм.

«Значимое новшество закона – переход с 1 января 2024 года на электронную подачу документов соискателями, и электронное отображение наличия лицензии у того или иного субъекта хозяйствования в Едином реестре. За счет этого ожидаем значительного сокращения временных и материальных издержек бизнеса, что, без сомнения, принесет экономический эффект», – подчеркнула директор Департамента.