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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 440 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:43 19.10.2022
Более 20 тыс. единиц незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незаконно перевозились хоккейные клюшки, элементы защиты (щитки, нагрудники) и другие товары.
Транспортное средство Mersedes прибыло в пункт пропуска «Каменный Лог». Литовский перевозчик представил к оформлению документы на перемещаемый сборный груз. При проведении таможенного контроля установлено, что фактическое количество товара превышает заявленное более чем на 4 тыс. единиц, а сведения о 16 тыс. единицах товара не были указаны вовсе.
Предварительная оценочная стоимость незадекларированного груза составила порядка 440 тыс. рублей. В случае его незаконного перемещения сумма неуплаченных таможенных платежей составила бы более 90 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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