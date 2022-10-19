Более 20 тыс. единиц незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незаконно перевозились хоккейные клюшки, элементы защиты (щитки, нагрудники) и другие товары.

Транспортное средство Mersedes прибыло в пункт пропуска «Каменный Лог». Литовский перевозчик представил к оформлению документы на перемещаемый сборный груз. При проведении таможенного контроля установлено, что фактическое количество товара превышает заявленное более чем на 4 тыс. единиц, а сведения о 16 тыс. единицах товара не были указаны вовсе.

Предварительная оценочная стоимость незадекларированного груза составила порядка 440 тыс. рублей. В случае его незаконного перемещения сумма неуплаченных таможенных платежей составила бы более 90 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.