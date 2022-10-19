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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,8%
15:09 19.10.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 106,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 108,7% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 113,8%, потребительские товары – 100,7% и 106,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 106,3%, с декабрем 2021 г. – 123,8%, в том числе в растениеводстве – 106,8% и 122,1% соответственно, животноводстве – 106,2% и 124,3%.
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