Беларусь выстроила новые логистические цепочки по доставке своей продукции железнодорожным транспортом в Китай. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

По его словам, экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай за январь-сентябрь составили около 83,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Всего за январь-сентябрь отправлено 690 контейнерных поездов, из них в сентябре – 85.