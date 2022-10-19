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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВЫСТРОИЛА НОВЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ ПО ДОСТАВКЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ В КИТАЙ
14:47 19.10.2022
Беларусь выстроила новые логистические цепочки по доставке своей продукции железнодорожным транспортом в Китай. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
По его словам, экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай за январь-сентябрь составили около 83,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.
Всего за январь-сентябрь отправлено 690 контейнерных поездов, из них в сентябре – 85.
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