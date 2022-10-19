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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОХВАТИЛО ПРОВЕРКАМИ УЖЕ 579 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
14:24 19.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усилило контрольные мероприятия по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.
Как сообщила пресс-служба ведомства, по всей республике с 7 по 17 октября 2022 года проверками охвачено 579 торговых объекта различных форм собственности на предмет соблюдения директивы от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен» и постановления Совета министров от 6 октября 2022 г. № 669 «О временных мерах по стабилизации цен».
Нарушения установлены в 25 торговых объектах, по 4 фактам усматриваются нарушения, в связи с чем субъектам хозяйствования направлены дополнительные запросы.
МАРТ напоминает всем субъектам хозяйствования о неукоснительном соблюдении законодательства. При выявлении роста цен (тарифов), к нарушителям будут применены соответствующие меры, предупреждает ведомство.
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