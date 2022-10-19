Глава Академии наук Беларуси Владимир Гусаков считает отечественную вакцину от COVID-19 сенсационной разработкой.

"Мы показали, что мы способны создать вакцину наряду с российскими, китайскими разработками. Показали, что у нас есть потенциал, ученые и знания. Мы с организацией Министерства здравоохранения разработали прототип такой вакцины. Она уже прошла клинические испытания и показала свою высокую ценность и значимость не хуже зарубежных образцов. Надеемся, что в 2023 году Министерство здравоохранения выйдет на производство. Одновременно идет наработка еще одной вакцины. Это будет таблеточная форма. Предположительно в конце 2022 года мы ее завершим", - уверен Владимир Гусаков.

Ученые Академии наук Беларуси работают над отечественной вакциной от коронавируса. Изготовлены первые серии прототипа, проведены доклинические испытания - для этого в НАН создан Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, где разрабатываются новые лекарства и БАДы. В том числе скоро начнется производство собственной вакцины против гриппа.