В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 14 630 млн рублей, или 94,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе-сентябре 2022 г. составил 14 039 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 57 131,6 млн рублей, или 71,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 1 386,8 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.