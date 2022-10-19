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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ВБ О ПЕРЕВОДЕ КРЕДИТОВ БЕЛАРУСИ В СТАТУС НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ


13:29 19.10.2022

Министерство финансов прокомментировало заявление Всемирного банка о переводе займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития (МБРР) Беларуси, в статус необслуживаемых в связи с неполучением причитающихся платежей.

Как отмечает ведомство, в настоящее время в отношении Национального банка Беларуси, который является платежным агентом правительства Республики Беларусь, со стороны ЕС и США введены санкционные ограничения, не позволяющие проводить расчеты в евро и долларах США. Принимая во внимание данные обстоятельства, принят указ от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

В рамках полномочий, предоставленных указом, и с учетом недружественных мер со стороны иностранных кредиторов, в том числе сопровождающихся приостановкой финансирования реализации проектов (включая реализуемые в социальной сфере) и (или) ограничивающих возможность проведения правительством Республики Беларусь и Национальным банком как его финансовым агентом платежей в долларах США и евро, Советом министров и Национальным банком Республики принято постановление от 6 апреля 2022 г. № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств».

Данным документом предусмотрен временный порядок исполнения обязательств по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Северного инвестиционного банка, в белорусских рублях.

Министерство финансов в апреле-октябре исполняло в полном объеме и в установленные сроки обязательства по Соглашениям о займах, заключенным между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк».

«Возможность погашения долговых обязательств в иностранной валюте в стандартном порядке в настоящее время ограничена ввиду непрекращающегося действия санкций в отношении Беларуси2, - заявили в ведомстве.
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