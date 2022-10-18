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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА


13:07 19.10.2022

В Беларуси планируется комплексная корректировка Жилищного кодекса. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатотлий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства дорабатывает по замечаниям НЦЗПИ проект закона, предусматривающий комплексную корректировку Жилищного кодекса. Так, предлагается усиление ответственности председателей правлений организаций собственников за несоблюдение законодательства при предоставлении ЖКУ, управлении общим имуществом совместного домовладения, а также за невыполнение законных требований местных исполнительных и распорядительных органов. Планируется совершенствование порядка аккумулирования средств от внесения платы на капитальный ремонт, а также порядка назначения уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместных домовладений», - рассказал он.

Кроме того, на рассмотрении в парламенте находится проект закона "Об изменении законов по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг". В соответствии с проектом местным исполнительным и распорядительным органам предоставляется право без проведения процедур закупок определять конкретные организации для гарантированного выполнения работ в сфере ЖКХ на соответствующих территориях.
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