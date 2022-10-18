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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 58,4%
12:45 19.10.2022
В январе-сентябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 9,5 млрд тонно-километров, или 41,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за девять месяцев составил 6677,5 млн пассажиро-километров, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 449,3 млн человек, или 97,9% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.
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