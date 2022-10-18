В январе-сентябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 9,5 млрд тонно-километров, или 41,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за девять месяцев составил 6677,5 млн пассажиро-километров, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 449,3 млн человек, или 97,9% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.