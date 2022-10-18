|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛ О РЕКОРДНОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
12:06 19.10.2022
Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил о рекордным положительном сальдо внешней торговли за восемь месяцев 2022 года.
Во время информирования коллектива унитарного предприятия «Гефест-техника» об основных тенденциях социально-экономического развития страны 18 октября 2022 года он отметил восстановление и системообразующей отрасли – транспорта.
«Так, перевозки контейнеров по железной дороге в Китай возросли в 4 раза. Работаем сегодня над расширением возможностей нашего автопарка на рынках России, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана, других стран. Постепенно выстраиваются новые транспортно-логистические коридоры, что способствует экспортным поставкам. В прошлом месяце практически восстановлен их прошлогодний объем: за 8 месяцев получено рекордное положительное сальдо внешней торговли - около 3 млрд. долларов. Это лучший показатель за последние 10 лет. Такой профицит обеспечивает нам достаточно высокую устойчивость работы экономики и особенно на валютном и финансовом рынках», - резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
Курсы в банках
на 19.10.2022
Конвертация в банках
на 19.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте