Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил о рекордным положительном сальдо внешней торговли за восемь месяцев 2022 года.

Во время информирования коллектива унитарного предприятия «Гефест-техника» об основных тенденциях социально-экономического развития страны 18 октября 2022 года он отметил восстановление и системообразующей отрасли – транспорта.

«Так, перевозки контейнеров по железной дороге в Китай возросли в 4 раза. Работаем сегодня над расширением возможностей нашего автопарка на рынках России, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана, других стран. Постепенно выстраиваются новые транспортно-логистические коридоры, что способствует экспортным поставкам. В прошлом месяце практически восстановлен их прошлогодний объем: за 8 месяцев получено рекордное положительное сальдо внешней торговли - около 3 млрд. долларов. Это лучший показатель за последние 10 лет. Такой профицит обеспечивает нам достаточно высокую устойчивость работы экономики и особенно на валютном и финансовом рынках», - резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.