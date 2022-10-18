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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15,7%
11:55 19.10.2022
В Гродненской области цены на продовольственные товары в сентябре 2022 г. по сравнению с августом выросли на 1,7%, к декабрю 2021 г. – на 13,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в сентябре 2022 года составил 19,5%. За январь-сентябрь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,5%.
Непродовольственные товары в сентябре 2022 г. стали дороже по сравнению с августом на 0,7%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 17,3%. В сентябре 2022 года цены выросли по сравнению с сентябрем 2021 года на 18,3%. За январь-сентябрь 2022 года к уровню января-сентября 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15,3%.
Цены на услуги в сентябре 2022 г. по сравнению с августом снизились на 0,1%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 10,6%. Годовой рост цен на услуги в сентябре 2022 года составил 11,9%. В январе-сентябре 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,4%.
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