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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО ЗАПУСТИЛО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
11:53 19.10.2022
Национальное кадастровое агентство запустило новую версию мобильного приложения «Мой Кут», которое позволяет оперативно получать необходимую информацию об объекте недвижимости – земельном участке, капитальном строении, изолированном помещении или машино-месте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, пользователь может найти основные характеристики объекта (адрес, площадь, номер, назначение), а после регистрации и указания своих данных – и дополнительные сведения. Вся информация является актуальной и предоставляется из банка данных Регистра недвижимости.
Функции приложения расширены возможностью поиска объекта недвижимости по адресу (ранее поиск осуществлялся только по инвентарному или кадастровому номеру), просмотра всей информации непосредственно в самом приложении и своих заказов в архиве.
Основная информация предоставляется пользователю бесплатно, дополнительная – стоит Br4,36. Оплатить услугу можно через ЕРИП: каждому заказу присваивается персональный номер. Путь к платежу следующий: Недвижимость – Кадастровые агентства – Минск – Услуги Национального кадастрового агентства – Услуги приложения «Мой кут».
Мобильное приложение «Мой Кут» поддерживается на устройствах с операционной системой Android от 5.0 до 12 версии. Скачать приложение можно бесплатно в Google Play.
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