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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО ПЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ НЕОБОСНОВАННОГО ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН
11:48 19.10.2022
В Витебской области возбуждено пять уголовных дел по фактам необоснованного завышения цен в торговых объектах Витебска, Новополоцка, Орши и Полоцкого района.
Как пишет газета «Витебские вести», контроль за недопущением повышения цен в регионе продолжается. Ежедневно работает порядка 40 мобильных групп, созданных из числа специалистов контролирующих и правоохранительных органов, представителей местной власти, профсоюзов. Также к этой работе привлечены общественные инспектора.
С 15 по 17 октября было охвачено свыше 1300 объектов, в том числе порядка 90 аптек. Выявлено 6 фактов завышения цен. В одной из аптек Витебска снято с реализации лекарственное средство, которое продавалось по завышенной стоимости. Цена приведена в соответствие с уровнем на 5 октября 2022 года.
О возможных фактах завышения цен граждане могут сообщить на телефоны «горячих линий», которые открыты контролирующими органами и всеми исполкомами области. На них с 15 по 17 октября поступило 15 обращений, которые переданы для отработки мобильным группам.
В ходе рассмотрения одного из них в организации, оказывающей парикмахерские услуги для населения, подтвердился факт завышения стоимости услуг по стрижке волос за счет взимания дополнительной платы в размере один рубль за предварительную запись. Вместе с тем такая запись не формирует услуги по стрижке и не представляет собой отдельную услугу. По предложению КГК области в 18 парикмахерских Витебска обеспечено удешевление указанных услуг за счет исключения взимания платы за предварительную запись.
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