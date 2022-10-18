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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


11:30 19.10.2022

Студенты БГУ стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, дипломом I степени и памятным кубком наградили четверокурсника экономического факультета Дмитрия Радюка за лучший результат по направлению «Экономика. Финансы и кредит. Экономическая безопасность». По словам студента, для решения заданий очень важно было правильно оценить описанный кейс, углубиться в него, провести анализ, найти причинно-следственные связи и выстроить логические цепочки.

Также призером олимпиады по направлению «Юриспруденция» стал третьекурсник юридического факультета БГУ Алексей Пикус.

Всего сборную Беларуси представили десять студентов БГУ и Белорусского государственного экономического университета.

Кроме того, почетной грамотой за личный вклад в развитие Международного сетевого института награждена доцент кафедры экономической безопасности экономического факультета БГУ Светлана Костюкова. Именно она уже второй год занимается подготовкой белорусской команды к соревнованиям.

Финальный этап интеллектуального состязания прошел с 10 по 14 октября на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи (Россия). Всего его участниками стали около 500 студентов и школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС.

Программа включала решение различных экономических кейсов, работу над проектами, тестирование и финансовое расследование. Также в течение недели конкурсанты посещали семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, участвовали в дебатах, творческих встречах по информационной, финансовой и правовой грамотности, финансовой безопасности.

Отметим, организаторами отборочного этапа олимпиады в Беларуси выступили Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси, БГУ и БГЭУ.

Инициировано международное мероприятие Федеральной службой по финансовому мониторингу России.
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