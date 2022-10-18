Экономика Брестчины восстанавливается с опережающими темпами. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков 18 октября 2022 года во время информирования коллектива унитарного предприятия «Гефест-техника» об основных тенденциях социально-экономического развития страны.

По его словам, уже начиная с августа, как ранее и планировалось, наблюдается восстановительный тренд ВВП.

«Второй месяц подряд набирает темпы и экономика Брестской области. Причем достаточно успешно: в сентябре прирост составил 0,8 п.п. к августу, в то время как в целом экономика страны приросла на 0,2 п.п. Это один из лучших показателей среди областей. Основной вклад в достигнутый результат внесло сельское хозяйство. С сентября начала демонстрировать положительную динамику и промышленность. Важно, что прирастают те сектора, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. На 20% больше произведено интегральных схем, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов, автобусов, кормоуборочных комбайнов и так далее. Уверен, что с приростом работает и «Гефест-техника», - пояснил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.