В январе-сентябре 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 19 007,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 2,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,3%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,5%.