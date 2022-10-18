Число долгостроев в Беларуси с 2021 года сократилось почти в 2 раза. Такая информация прозвучала 18 октября 2022 года на заседании коллегии Комитета госконтроля, на котором рассматривался вопрос эффективности работы государственных органов по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства.

В то же время отмечено, что облисполкомы и Мингорисполком не обеспечили принятие должных мер по активизации работы в этом направлении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, фактически основное внимание сконцентрировано на объектах, образовавшихся в течение последних 5 лет, а более ранними долгостроями на местах занимаются слабо. На протяжении длительного времени на большинстве ОСНС, которые образовались более 5 лет назад, не ведется строительство или они находятся в стадии консервации.

Коллегия также отметила, что правительством и местными органами власти до сих пор не выполнены все намеченные к реализации мероприятия. Так, не определен порядок формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению ОСНС. При этом региональные и отраслевые мероприятия по сокращению ОСНС на 2021-2025 годы не согласованы между собой.

В отдельных случаях отсутствует единый порядок и критерии принятия решений по ОСНС (достраивать объект, продавать, сносить и т.д.). Как результат, застройщики по своему усмотрению формально определяют виды мероприятий и сроки выполнения работ, относя их выполнение максимально на конец пятилетки, а необходимую потребность в денежных средствах зачастую указывают произвольно без каких-либо расчетов, или вообще не указывают.

Изучение ситуации показало, что значительное количество долгостроев (37% от общего количества) фактически эксплуатируются без их приемки в установленном порядке в эксплуатацию. Лишь в единичных случаях собственниками этих объектов принимаются меры по оформлению документов для ввода в эксплуатацию (с учетом требований безопасности).

Еще одной проблемой, возникающей в результате непринятия на местах должных мер, является образование новых ОСНС. За последние 1,5 года в республике появилось 1600 новых долгостроев, из которых 35% на начало июля 2022 года не введены в эксплуатацию.

Имеются и иные факторы, связанные с формальным подходом местных органов власти к решению вопроса сокращения ОСНС. Например, выявлены факты, когда в перечне ОСНС числятся незавершенные объекты, которые не требуют финансовых затрат на снос, а их необходимо только списать в учете заказчика (застройщика).

По итогам заседания Комитет госконтроля предложил Совету министров совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом обеспечить детальную отработку каждого ОСНС на предмет объективности намеченного к выполнению мероприятия, рассчитать денежные средства для их реализации и определить источники финансирования, выработать меры, направленные на недопущение образования новых ОСНС.