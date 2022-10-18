ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ДОЛГОСТРОЕВ В БЕЛАРУСИ ЗА ПОЛТОРА ГОДА СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ В 2 РАЗА


09:52 19.10.2022

Число долгостроев в Беларуси с 2021 года сократилось почти в 2 раза. Такая информация прозвучала 18 октября 2022 года на заседании коллегии Комитета госконтроля, на котором рассматривался вопрос эффективности работы государственных органов по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства.

В то же время отмечено, что облисполкомы и Мингорисполком не обеспечили принятие должных мер по активизации работы в этом направлении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, фактически основное внимание сконцентрировано на объектах, образовавшихся в течение последних 5 лет, а более ранними долгостроями на местах занимаются слабо. На протяжении длительного времени на большинстве ОСНС, которые образовались более 5 лет назад, не ведется строительство или они находятся в стадии консервации.

Коллегия также отметила, что правительством и местными органами власти до сих пор не выполнены все намеченные к реализации мероприятия. Так, не определен порядок формирования региональных и отраслевых мероприятий по сокращению ОСНС. При этом региональные и отраслевые мероприятия по сокращению ОСНС на 2021-2025 годы не согласованы между собой.

В отдельных случаях отсутствует единый порядок и критерии принятия решений по ОСНС (достраивать объект, продавать, сносить и т.д.). Как результат, застройщики по своему усмотрению формально определяют виды мероприятий и сроки выполнения работ, относя их выполнение максимально на конец пятилетки, а необходимую потребность в денежных средствах зачастую указывают произвольно без каких-либо расчетов, или вообще не указывают.

Изучение ситуации показало, что значительное количество долгостроев (37% от общего количества) фактически эксплуатируются без их приемки в установленном порядке в эксплуатацию. Лишь в единичных случаях собственниками этих объектов принимаются меры по оформлению документов для ввода в эксплуатацию (с учетом требований безопасности).

Еще одной проблемой, возникающей в результате непринятия на местах должных мер, является образование новых ОСНС. За последние 1,5 года в республике появилось 1600 новых долгостроев, из которых 35% на начало июля 2022 года не введены в эксплуатацию.

Имеются и иные факторы, связанные с формальным подходом местных органов власти к решению вопроса сокращения ОСНС. Например, выявлены факты, когда в перечне ОСНС числятся незавершенные объекты, которые не требуют финансовых затрат на снос, а их необходимо только списать в учете заказчика (застройщика).

По итогам заседания Комитет госконтроля предложил Совету министров совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом обеспечить детальную отработку каждого ОСНС на предмет объективности намеченного к выполнению мероприятия, рассчитать денежные средства для их реализации и определить источники финансирования, выработать меры, направленные на недопущение образования новых ОСНС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2022
валюта курс
EUR 2.4625
USD 2.5129
RUB 4.0646
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4625 -0.0042
USD 2.5129 -0.0082
RUB 4.0646 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4630 2.4750
USD 2.5100 2.5220
RUB 3.1000 4.0650
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9780 0.9860
EUR/RUB 60.7000 77.7000
USD/RUB 61.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте