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ЭКОНОМИКА РБ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЛЕОНИД ЗАЯЦ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ИСКОРЕНЕНИЕМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
09:46 19.10.2022
Заместитель премьер-министра Леонид Заяц будет заниматься искоренением посредничества в сфере сельского хозяйства. Этот вопрос взять на контроль ему поручил Лукашенко во время доклада 18 октября 2022 года.
Леонид Заяц, курирующий АПК, проинформировал о перспективах и планах в отношении экспорта отечественного продовольствия.
Лукашенко обратил внимание, что в этом году сделано должно быть все - вплоть до подъема зяби. На проблемные вопросы тоже обратили внимание: в нынешнем сезоне аграрии затянули с уборкой льна и картофеля.
В ходе доклада шла речь и о мелиорации. Землю необходимо привести в порядок.
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