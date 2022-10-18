ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 5,1%

09:28 19.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-сентябрь 2022 г. в текущих ценах составил 43,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 5,1% к уровню января-сентября 2021 г.