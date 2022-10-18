Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 114,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,9% и 112,9% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 114,5%, потребительские товары – 100,4% и 113,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 106,3%, с декабрем 2021 г. – 122,3%, в том числе в растениеводстве – 103,8% и 117,6% соответственно, животноводстве – 106,8% и 123,9% соответственно.