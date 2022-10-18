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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 4,9 МЛРД РУБЛЕЙ
15:21 18.10.2022
За девять месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 4,9 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 116,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,2 тыс. организаций и 77,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,1% всех поступлений города Минска.
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