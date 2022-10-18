Лукашенко на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым 18 октября попросил доложить о том, как реализуются и исполняются его поручения по основным направлениям.

Например, в сельском хозяйстве, где велась речь и о новой породе скота, новых сортах растений и так далее.

Еще одно важное направление, которое находится в ведении НАН, - разработка отечественных автомобилей.

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко поручил ориентировочно в конце ноября - начале декабря текущего года организовать выставку научных достижений.

"Чтобы мы где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать. Вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки", - сказал он.

Поэтому, по его словам, надо продумать вместе с администрацией, правительством, где «можно показать людям, что мы умеем делать».

"С учетом того, что мы должны организовать эту масштабную выставку. Может быть, даже в соседнем здании (выставочный комплекс по соседству с Дворцом Независимости - прим.). Места там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения академической науки. Ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты уже кое-что научились делать, посмотреть бы там. Продумайте, как это лучше сделать", - сказал Лукашенко.