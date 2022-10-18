ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MUSIAD EXPO В ТУРЦИИ


14:18 18.10.2022

Стенд Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) будет представлен в рамках Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO, которая пройдет в Стамбуле 2-5 ноября 2022 г.

Посетители стенда БУТБ смогут получить подробную информацию об основных направлениях деятельности биржи, важнейших группах товаров, формирующих биржевой товарооборот, порядке аккредитации и особенностях участия в торгах компаний-нерезидентов, а также о преимуществах использования биржевого механизма для ведения бизнеса в Республике Беларусь и третьих странах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главная цель участия биржи в выставке MUSIAD EXPO — привлечение на биржевую площадку компаний из стран Азии и Ближнего Востока, которые входят в список приоритетных рынков для дальнейшего расширения географии биржевой торговли.

«MUSIAD EXPO является крупным региональным выставочным форумом, на котором собираются ведущие компании из таких отраслей, как металлургия, машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность и сельское хозяйство. Причем в большинстве своем это непосредственные производители или потребители товаров, что особенно важно с точки зрения биржевой торговли, одна из функций которой — сокращение количества посреднических звеньев в цепочках поставок. К тому же нам интересна сама Турция как перспективный рынок сбыта белорусских товаров. В настоящее время на бирже аккредитованы 27 компаний из этой страны. В текущем году они закупали на биржевых торгах отечественные пиломатериалы, а также лом и отходы цветных металлов. Если сравнивать в январем-сентябрем прошлого года, то сумма сделок, совершенных турецкими участниками, выросла почти в полтора раза. Поэтому особое внимание на предстоящей выставке планируется уделить привлечению на биржевую торговую платформу представителей турецких деловых кругов, а также компаний из региона MENA. В качестве возможных направлений сотрудничества рассматриваются не только традиционные экспортно-импортные операции с участием белорусских предприятий, но и транзитные сделки между нерезидентами», - проинформировали в пресс-службе БУТБ.

Международная выставка MUSIAD EXPO проводится раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) при поддержке правительства страны. БУТБ будет участвовать в данном мероприятии впервые.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
валюта курс
EUR 2.4667
USD 2.5211
RUB 4.0677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4625 -0.0042
USD 2.5129 -0.0082
RUB 4.0646 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4610 2.4680
USD 2.5090 2.5150
RUB 3.1000 4.0600
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9790 0.9840
EUR/RUB 60.7000 77.7000
USD/RUB 61.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте