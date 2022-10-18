Стенд Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) будет представлен в рамках Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO, которая пройдет в Стамбуле 2-5 ноября 2022 г.

Посетители стенда БУТБ смогут получить подробную информацию об основных направлениях деятельности биржи, важнейших группах товаров, формирующих биржевой товарооборот, порядке аккредитации и особенностях участия в торгах компаний-нерезидентов, а также о преимуществах использования биржевого механизма для ведения бизнеса в Республике Беларусь и третьих странах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главная цель участия биржи в выставке MUSIAD EXPO — привлечение на биржевую площадку компаний из стран Азии и Ближнего Востока, которые входят в список приоритетных рынков для дальнейшего расширения географии биржевой торговли.

«MUSIAD EXPO является крупным региональным выставочным форумом, на котором собираются ведущие компании из таких отраслей, как металлургия, машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность и сельское хозяйство. Причем в большинстве своем это непосредственные производители или потребители товаров, что особенно важно с точки зрения биржевой торговли, одна из функций которой — сокращение количества посреднических звеньев в цепочках поставок. К тому же нам интересна сама Турция как перспективный рынок сбыта белорусских товаров. В настоящее время на бирже аккредитованы 27 компаний из этой страны. В текущем году они закупали на биржевых торгах отечественные пиломатериалы, а также лом и отходы цветных металлов. Если сравнивать в январем-сентябрем прошлого года, то сумма сделок, совершенных турецкими участниками, выросла почти в полтора раза. Поэтому особое внимание на предстоящей выставке планируется уделить привлечению на биржевую торговую платформу представителей турецких деловых кругов, а также компаний из региона MENA. В качестве возможных направлений сотрудничества рассматриваются не только традиционные экспортно-импортные операции с участием белорусских предприятий, но и транзитные сделки между нерезидентами», - проинформировали в пресс-службе БУТБ.

Международная выставка MUSIAD EXPO проводится раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) при поддержке правительства страны. БУТБ будет участвовать в данном мероприятии впервые.