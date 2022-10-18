ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО ЗАПУСКУ БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ


13:55 18.10.2022

Минэкономики опубликовало информацию о коробочных решениях «Строительные работы» и «Пошив одежды».

Как сообщает ведомство, предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.

«Коробочные решения» традиционно состоят из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Строительные работы» и «Пошив одежды» являются одиннадцатым и двенадцатым соответственно. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
валюта курс
EUR 2.4667
USD 2.5211
RUB 4.0677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4625 -0.0042
USD 2.5129 -0.0082
RUB 4.0646 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4820
USD 2.5100 2.5230
RUB 3.1000 4.0700
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9880
EUR/RUB 61.0000 77.7000
USD/RUB 61.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте