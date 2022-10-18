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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРОСЕЛ НА 2,5%
13:44 18.10.2022
В Беларуси розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 49,7 млрд рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,6 рубля против 17,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2022 г. составил 46,3 млрд рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 101,2 млрд рублей, или 83,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 3 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
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