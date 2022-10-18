ЭКОНОМИКА РБ

УБОРКУ ЛЬНА В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ ВСЕ ОБЛАСТИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИТЕБСКОЙ

13:25 18.10.2022 Уборку льна в Беларуси завершили все области за исключением Витебской. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Согласно информации, в северном регионе осталось поднять лишь менее 600 гектаров. Всего заготовлено 145 тысяч тонн льнотресты, что на 24 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Лучше и качество сырья - средний номер 1,00 против 0,87 в 2021 году.